Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchte PKW-Diebstähle

33102 Paderborn (ots)

Am Wochenende 31.01.2020 - 02.02.2020 versuchten bislang unbekannte Täter aus einer Tiefgarage im Max-Reger-Weg zwei BMW zu entwenden. Ein weiterer Diebstahlsversuch eines BMW ereignete sich im Dörener Weg. Alle drei Versuche misßlangen. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen. Verdächtige Beobachtungen und Hinweise zu den versuchten Diebstählen nimmt die Polizei in Paderborn (Tel. 05251-3060) entgegen.

