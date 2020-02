Polizei Paderborn

POL-PB: PKW-Diebstähle in der Nacht zu Samstag

33100 Paderborn (ots)

Freitag, 31.01.2020, 21:00 Uhr - Samstag, 01.02.2020, 11:00 Uhr

In der Nacht zu Samstag wurde aus einer Tiefgarage in der Benhauser Straße zwei PKW, ein schwarzer Mercedes Benz sowie ein grauer BMW entwendet. Hinweise und verdächtige Beobachtungen zu den Diebstählen bitte an die Polizei in Paderborn (Tel.: 05251-3060) melden.

