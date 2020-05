Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 18.05.2020

++ Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Autofahrt ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ++

Leer - Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss

Leer - Am Sonntagmorgen kontrollierten Polizeibeamte gegen 11:15 Uhr einen 50-jährigen Fahrer eines Pkw VW in der Bremer Straße. Die Beamten stellten an dem Pkw unterschiedliche Kennzeichen aus dem Kreis Aurich fest, weshalb sie den Wagen stoppten und den Fahrer kontrollierten. Während der Kontrolle ergaben sich zusätzlich Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung des Leeraners. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt. Das vordere Kennzeichen, welches nicht für den kontrollierten Pkw ausgegeben war, stand im Besitz des 50-Jährigen. Dieses hatte der Mann vorübergehend am VW angebracht, da das ursprüngliche Kennzeichen abhandenkam.

Leer - Autofahrt ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Leer - Am Sonntagabend kontrollierten Beamte einen 60-jährigen Mann aus Leer als Fahrer eines Pkw Dacia in der Beethovenstraße. Zuvor waren Zeugen auf den Pkw aufmerksam geworden. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte für eine bestehende Alkoholisierung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Leer - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Leer - Bereits am Samstag kam es in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr auf einem Parkplatz im Ostersteg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer Pkw BMW an der Fahrertür beschädigt wurde. Der verantwortliche Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

