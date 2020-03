Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte - Widerstand nach Auseinandersetzung am Stadtgarten

Krefeld (ots)

Gestern, am Samstag (28. März 2020) gegen 22:45 Uhr wurde ein 17-jähriger Schüler unvermittelt von einer Person angegriffen. Der Tatverdächtige drohte dann den eintreffenden Polizeibeamten mit einer Glasflasche. Er wurde überwältigt und in Polizeigewahrsam genommen. Der Schüler war auf seinem Heimweg, als er an der Haltestelle Am Stadtgarten plötzlich von einer ihm unbekannten Person angegriffen wurde. Der 19-jährige Tatverdächtige war in Begleitung von einer weiteren 21-jährigen Person gewesen. Der Schüler wurde leichtverletzt. Der Tatverdächtige bedrohte die eintreffenden Polizeibeamten mit einer Gasflasche. Sein Begleiter randalierte auch lautstark. Beide waren alkoholisiert und dem 19-jährige wurden Blutproben entnommen. Als der 19-jährige danach aus einer Klinik entlassen wurde, weigerte er sich zu gehen und drohte den Beamten erneut, diesmal mit einer Sicherheitsnadel. Der 19-jährige wurden zum zweiten mal überwältigt und, wie sein Begleiter zuvor, dann ins Polizeigewahrsam zur Ausnüchterung gebracht. Die Beamten blieben unverletzt. Zeugen werden gebeten sich zu melden (187)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell