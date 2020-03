Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Streit im Kiosk - Mann droht mit Pistole - Festnahme

Krefeld (ots)

Am heutigen Freitagmittag (27. März 2020) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei drohte ein Mann mit einer Pistole. Er wurde in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 13:35 Uhr kam es zwischen zwei Männern im Bereich eines Lebensmittelmarktes auf der Dießemer Straße zu einem Streit. Im weiteren Verlauf beteiligten sich weitere Personen.

Im Zuge der Streitigkeiten kam ein 31-jähriger, rumänischer Beteiligter aus einem der angrenzenden Häuser und führte dabei eine Schusswaffe mit sich. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete sich der Waffenträger in ein Haus bzw. in den Bereich der Hinterhöfe. Bei Eintreffen der Polizei stellte er sich der Polizei und wurde in Gewahrsam genommen. Die Schusswaffe, wobei es sich um eine Gaspistole handelte, konnte erst im Zuge weiterer Durchsuchungsmaßnahmen, an denen auch ein Spürhund beteiligt war, aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Ermittlungen dauern zur Zeit an. (186)

