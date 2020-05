POL-LER: Positive Bilanz: Wenige Corona-Verstöße am Himmelfahrtstag

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer / Emden - Am gestrigen Himmelfahrtstag war die Polizeiinspektion Leer/Emden mit verstärkten Einsatzkräften auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich sichtbar und präsent. Wie erwartet nutzten zahlreiche Personen das gute Wetter für eine Bollerwagen- oder Fahrradtour. Insgesamt zeigt sich die Polizei mit dem Verlauf des etwas anderen "Vatertages" zufrieden. Lediglich in sechs Fällen mussten Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz gefertigt werden, weil sich einzelne Personen nicht an die Vorgaben der Niedersächsischen Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie hielten und z.B. den Mindestabstand zu anderen Personen nicht einhielten. Darüber hinaus kamen vereinzelt Personengruppen aus mehr als zwei Haushalten zusammen. Die häufigsten Einsatzanlässe waren Meldungen über größere Personengruppen oder ruhestörenden Lärm. Besonders positiv lässt sich das fast ausnahmslose Verständnis der Bürgerinnen und Bürger für die verstärkte Präsenz und die Kontrollmaßnahmen herausstellen.

