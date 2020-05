Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Rollerfahrerin in Unfall verwickelt, Mercedes zerkratzt; Sindelfingen: Inschriftenplatte eines Grabsteins auf Schulgelände gefunden

Ludwigsburg (ots)

Böblingen-Dagersheim: Rollerfahrerin in Unfall verwickelt

Leichte Verletzungen zog sich eine 52 Jahre alte Rollerfahrerin zu, die am Sonntag gegen 23.10 Uhr in der Böblinger Straße in Dagersheim in einen Unfall verwickelt war. Die Frau kam mit ihrem Zweirad zu nah an den Bordstein und streifte diesen. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihren Roller und stürzte herunter. Das Zweirad rollte nun selbstständig rund 70 Meter die Straße weiter entlang und schließlich auf ein Firmengelände. Dort prallte der Roller gegen einen geparkten Fiat. Der Roller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Böblingen: Mercedes zerkratzt

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand am Samstag zwischen 15.30 Uhr und 17.45 Uhr in der Schönaicher Straße in Böblingen. Ein noch unbekannter Täter zerkratzte einen Mercedes, der auf einem Parkplatz stand und machte sich anschließend aus dem Staub. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-250, entgegen.

Sindelfingen: Inschriftenplatte eines Grabsteins auf Schulgelände gefunden

Am Montag gegen 10.30 Uhr entdeckte der Hausmeister einer Schule in der Böblinger Straße in Sindelfingen auf dem Schulgelände die Inschriftenplatte eines Grabsteins und alarmierte die Polizei. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, stammt die Platte von einem Grabstein des Friedhofs in der Beichmühelstraße im Sindeflinger Osten. Der bislang unbekannte Täter riss die Inschriftenplatte aus dem Grabstein heraus und ließ sie sich schließlich auf dem Schulgelände zurück. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, ermittelt nun wegen Störung der Totenruhe und bittet um Hinweise.

