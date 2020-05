Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Feuerwehreinsatz nach Gasgeruch; Ludwigsburg: Verputzmaschine gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Marbach am Neckar: Feuerwehreinsatz nach Gasgeruch

Nachdem am Montag gegen 7:45 Uhr über Notruf Gasgeruch aus dem Technikraum eines Wohnhauses in der Gartenstraße in Marbach am Neckar gemeldet worden war, kamen die Feuerwehren Marbach und Ludwigsburg mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort. Das Wohnhaus wurde geräumt und die angrenzenden Straßen bis zur Entwarnung durch die Feuerwehr gesperrt. Da die Heizungsanlage einen leichten Defekt aufwies, stellte die Feuerwehr die Gasleitung zunächst ab. Nach einer Überprüfung durch die Stadtwerke wurde die Gasleitung wieder in Betrieb genommen.

Ludwigsburg: Verputzmaschine gestohlen

Von einer Baustelle in der Heinrich-Schweitzer-Straße in Ludwigsburg wurde zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Montag, 7:30 Uhr, eine Verputzmaschine gestohlen. Das Gerät hat ein Eigengewicht von circa 400kg und einen Wert von circa 4.500 Euro. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen sich unter Tel. 07141 18 5353 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell