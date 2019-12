Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gefährdung im Straßenverkehr in Wilhelmshaven - alkoholisierter Unfallverursacher kam mit 1,92 Promille von der Fahrbahn ab -Polizei beschlagnahmte den Führerschein und leitete ein Verfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Sonntagabend, 08.12.2019, kam es gegen 20:30 Uhr in der Möwenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer kam zu der Zeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit seinem Pkw mit zwei Bäumen, er selber blieb unverletzt, am nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand Sachschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 38-jährige Audifahrer alkoholisiert war. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde.

Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und leiteten gegen den 38-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sein.

