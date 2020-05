Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Nachtragsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 8 Gemarkung Leonberg nimmt tödlichen Verlauf

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag, 10.05.2020, ereignete sich gegen 22.00 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim ein schwerer Unfall. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 27 Jahre alter Opel-Fahrer, der auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe unterwegs war, auf einen vorausfahrenden Sattelzug eines 50-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Opel auf die mittlere Fahrspur abgewiesen, wo er zum Stehen kam. Eine 51-jährige Dacia-Fahrerin, die die mittlere Richtungsfahrbahn benutzte, fuhr in die ungesicherte Unfallstelle und kollidierte mit dem stehenden Opel. Der 27 Jahre alte Mann und die 51-Jährige Frau erlitten schwere Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht (wir berichteten am 11.05.2020). Am vergangenen Freitag erlag der 27-Jährige seinen schweren Verletzungen. Die 51 Jahre alte Frau konnte das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen.

