Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Herdern: Mutmaßliche Graffiti-Sprayer auf frischer Tat festgenommen - Widerstandshandlung

Freiburg (ots)

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag, 23.04.2020, wurden der Polizei gegen 00:45 Uhr im Bereich der Rotlaubstraße zwei Graffiti-Sprayer gemeldet. Durch Streifen des Revier Nord konnten die beiden 23- und 24-jährigen Tatverdächtigen auf einem Spielplatz zwischen der Münchhofstraße und der Rotlaubstraße entdeckt werden. Beim Erkennen der Polizei flüchteten diese, konnten aber nach kurzer Zeit in näherer Umgebung festgestellt und festgenommen werden. Hierbei leistet die 24-jährige Tatverdächtige Widerstand und verletzte eine Beamtin leicht an der Hand. Die beiden hatten mutmaßlich im Karree Münchhofstraße/Sautierstraße/Rotlaubstraße/Habsburger Straße verschieden Graffiti gesprüht und werden sich nun wegen diesen Sachbeschädigungen und der Widerstandhandlung verantworten müssen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Thomas Temmer

Telefon: 0761 / 882 - 1017

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell