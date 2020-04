Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mann belästigt Passanten - Gewahrsam

Freiburg (ots)

Weil ein Mann am Mittwochnachmittag, 22.04.2020, auf dem Viehmarktplatz in WT-Waldshut Passanten belästigte und einem Platzverweis nicht befolgte, musste er letztlich in Gewahrsam genommen werden. Gegen 15:00 Uhr wurde die Polizei über das Verhalten des Mannes informiert. Er soll mehrere Personen am Arm angefasst haben und war einer Frau hinterhergelaufen, obwohl diese einen gewissen Mindestabstand einforderte. Dem 27-jährigen wurde ein Platzverweis erteilt und er wurde von der Örtlichkeit weggebracht. Gegen 17:00 Uhr war er wieder dort, weshalb er in polizeilichen Gewahrsam kam.

