POL-FR: Schopfheim: Silberner Toyota beim Ausparken beschädigt - Polizei sucht dessen Fahrzeughalter

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitag, 17.04.2020, gegen 16.15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Georg-Ühlin-Straße. Ein Audi A6 fuhr rückwärts aus seiner Parklücke. Dabei fuhr er gegen einen silbernen Toyota, der durch die Kollision hinten links einen Schaden genommen haben müsste. Beim Toyota wurden während des Unfall Waren in den Kofferraum geladen, der Fahrzeugführer stand offensichtlich in der Nähe. Ihm war das Auffahren jedoch vermutlich nicht aufgefallen. Anschließend fuhr der 63 Jahre alter Audi Fahrer geradeaus gegen einen Verkehrspoller. Trotz der beiden Zusammenstöße setzte fuhr der Audi-Fahrer weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Vorgänge konnten von einem Zeugen beobachtet werden, der auch das Kennzeichen mitteilen konnte. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht nun den Fahrer/Halter des Toyota, welcher bei dem Unfall beschädigt wurde.

