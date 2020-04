Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: E-Bike aus Tiefgarage entwendet - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 21.04.2020, zwischen 14:00 - 15:00 Uhr, wurde ein schwarzes Damen E-Bike der Marke Pegasus aus einer Tiefgarage in der Waldstraße in Gundelfingen entwendet.

Da das E-Bike zur Tatzeit mit zwei Schlössern (Bügel- und Kabelschloss) am Hinterrad gesichert war, wurde das E-Bike vermutlich weggetragen oder mit einem Fahrzeug abtransportiert. Am E-Bike befindet sich zudem ein festangebrachter Systemgepäckträger der Marke I-Rac. Der Wert des E-Bikes beträgt ca. 2.000 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich beim sachbearbeitenden Polizeiposten Gundelfingen (0761/5036590) oder dem Polizeirevier Freiburg-Nord (0761/882-4221) zu melden.

