POL-FR: Waldkirch: Brand an Neubau

Am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr, stellten Zeugen fest, dass es an einem Gebäude in der Straße "Am Bruckwald" brannte. Feuerwehr, DRK und Polizei waren schnell vor Ort. Im Gebäude befanden sich beim Brandausbruch keine Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben wohl die Folgen von Bauarbeiten, die zu diesem Zeitpunkt bereits eingestellt waren, mit etwas Zeitverzögerung den Brandausbruch verursacht. An dem Neubau, der beinahe bezugsfertig war, entstand durch die Brandzehrung im Außenbereich des Gebäudes beträchtlicher Schaden. Die Polizei geht von einem sechsstelligen Betrag aus. Die Ermittlungen bezüglich der genauen Verursachung dauern an.

