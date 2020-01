Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei sucht Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen nach Unfallflucht

Essen (ots)

45239 E.-Werden: Die Polizei sucht nach einem, vermutlich aus Frankreich stammenden Fahrzeug, welches am Dienstag, 21. Januar in einem Verkehrsunfall verwickelt wurde und daraufhin flüchtete. Gegen 15:15 Uhr meldete sich der Fahrer (72) eines Mercedes beim Notruf der Polizei. Er schilderte den Beamten, dass er von der Grafenstraße auf die Brückstraße abbiegen wollte. In diesem Augenblick sei von rechts ein blauer Peugeot mit französischem Kennzeichen angefahren gekommen und habe ihn touchiert. Nach dem Zusammenstoß stieg der Fahrer des Fahrzeugs mit einer weiteren unbekannten Person aus. Daraufhin unterhielten sie sich auf Französisch. Als der 72-jährige Wuppertaler die Polizei erwähnte, steigen die Männer plötzlich ins Auto und fuhren in unbekannte Richtung davon. Die Personen sollen zirka 25-30 Jahre alt sein, ungefähr 165 -1 70 cm groß sein und sollen ein südländischen Phänotyp haben. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Peugeot, vermutlich Modell 305 in blau. Das Modell soll zirka 4 Jahre alt sein. Durch den Unfall müsste das Fahrzeug einen Schaden hinten links aufweisen. Hinweise zu den Männern oder zum Fahrzeug nimmt die zuständige Sachbearbeiterin des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

