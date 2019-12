Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Baumaschinen von Firmengelände entwendet

53879 Euskirchen (ots)

Durch einen Zeugen wurde am frühen Sonntagmorgen (4.55 Uhr) der Firmeninhaber über ein offenstehendes Tor an seiner Firma hingewiesen. Als der Firmeninhaber an seiner Liegenschaft eintraf, erkannte er ein offenstehendes Zugangstor zum Gelände. Er schloss das Tor. Andere Feststellungen machte er nicht. Dienstagmorgen fiel ihm dann das Fehlen von vier hochwertigen Arbeitsmaschinen auf. Offenbar hatten der oder die Diebe eine Außenmauer überstiegen und nach dem Diebstahl das Tor geöffnet und so das Gelände mit den Maschinen verlassen.

