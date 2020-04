Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Handgranate bei Aufräumarbeiten gefunden - schnelle Entwarnung

Freiburg (ots)

Bei Aufräumarbeiten wurde auf dem Dachboden eines alten Bauernhauses in Jestetten am Mittwoch, 22.04.2020, eine Handgranate gefunden. Gegen 12:00 Uhr erfolgte die Mitteilung an die Polizei. Durch den miteinbezogenen Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Anhand der übermittelten Bilder erkannten die Experten, dass die sogenannte Eihandgranate aus dem ersten Weltkrieg keinen Zünder hatte. Die Handgranate wird durch den beim Landeskriminalamt angesiedelten Fachdienst sachgerecht entsorgt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell