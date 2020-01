Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hemmingen-Westerfeld: Siebenjährige bei Unfall leicht verletzt

Hannover (ots)

Ein 86-Jähriger hat am Mittwochabend, 29.01.2020, gegen 18:30 Uhr mit seinem Opel Astra offenbar das Rotlicht einer Bedarfsampel an der Berliner Straße übersehen. Kurz darauf ist er mit seinem Pkw mit einem sieben Jahre alten Mädchen zusammengestoßen. Das Kind ist dabei leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Siebenjährige mit ihrem Tretroller auf einem Stichweg in Richtung der Berliner Straße unterwegs. An der Berliner Straße wollte sie diese bei grüner Bedarfsampel, vom Stichweg kommend, in Richtung der Straße Hohe Bünte überqueren. Ein von rechts kommender 86-Jähriger bemerkte das für ihn geltende Rotlicht offenbar nicht und kollidierte mit seinem Opel Astra mit dem Mädchen. Bei der Kollision geriet das Mädchen unter den Pkw, der etwa 20 Meter später zum Stehen kam.

Mitarbeiter einer Hilfsorganisation, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen, handelten geistesgegenwärtig, holten einen Wagenheber und befreiten die leicht verletzte Siebenjährige unter dem Fahrzeug. Sie kam mit alarmierten Rettungskräften in eine Klinik.

Hinter der Siebenjährigen fuhr noch ein weiteres Mädchen (sieben Jahre alt) auf einem Fahrrad, die glücklicherweise an der Ampel stoppte, als diese wieder auf Rotlicht umschaltete. Sie wurde nicht verletzt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und hat den Führerschein des Mannes vor Ort beschlagnahmt. Die Berliner Straße wurde an der Unfallstelle bis etwa 20:00 Uhr für Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, Kontakt unter der Rufnummer 0511 109-1888 auszunehmen. /has

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte am Donnerstag, 30.01.2020, ab 07:00 Uhr an:



Polizeidirektion Hannover

Pressestelle

Philipp Hasse

Telefon: 0511 109-1042

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell