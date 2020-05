Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Stromkasten nach Verkehrsunfall stillgelegt; Unbekannter geht vor Verkehrskontrolle flüchtig - Zeugen gesucht; 25-Jähriger filmt Polizeibeamte bei Verkehrskontrolle

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Stromkasten nach Verkehrsunfall stillgelegt

Die Stadtwerke Sindelfingen mussten am Samstag nach einem Verkehrsunfall gegen 17:30 Uhr im Kreuzungsbereich der Stichstraße und der Robert-Bosch-Straße in Sindelfingen einen dortigen Stromkasten stilllegen. Ein 19-Jähriger hatte mit seinem Fiat Ducato die Vorfahrt einer 55-Jährigen in ihrem BMW missachtet, so dass es in der Folge zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Nach dem Verlassen des Fiat vergaß der 19-Jährige dann offensichtlich diesen zu sichern. Der Fiat rollte daraufhin rückwärts auf einen Stromkasten und beschädigte ihn derart, dass er durch die Stadtwerke stillgelegt werden musste. Beide Fahrzeuglenker wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden an den Fahrzeugen werden auf insgesamt circa 9.000 Euro geschätzt. Die Schadenshöhe am Stromkasten war bislang noch nicht bekannt. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Sindelfingen war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort.

Sindelfingen: Unbekannter geht vor Verkehrskontrolle flüchtig - Zeugen gesucht

Eine beabsichtigte Verkehrskontrolle am Sonntagfrüh gegen 2:00 Uhr in Sindelfingen in der Mercedesstraße zog den Einsatz mehrerer Streifenwagen und eines Polizeihubschraubers nach sich. Polizeibeamte des Polizeireviers Sindelfingen wollten einen silbernen Ford Fiesta kontrollieren, als der bislang unbekannte Fahrzeuglenker Gas gab und vor der Kontrolle flüchtete. Die Fahrt ging durchs Stadtgebiet und endete mit einem Unfall des Ford im Bereich der Straße "In der Halde" und Leonberger Straße. Bereits während der Fahrt verlor der Unbekannte aufgrund seines Fahrstils und der überhöhten Geschwindigkeit mehrmals die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit diversen Bordsteinen. Nach dem Unfall setzte der Mann seine Flucht zu Fuß in Richtung der Seestraße fort. Der Ford wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Das Polizeirevier Sindelfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 697 0 zu melden.

Sindelfingen: 25-Jähriger filmt Polizeibeamte bei Verkehrskontrolle

Ein 25-Jähriger sollte am Montagfrüh gegen 1:55 Uhr in Sindelfingen in der Riedmühlestraße durch Polizeibeamte des Polizeireviers Sindelfingen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bereits während der Kontrolle hatte der Mann sich den Beamten gegenüber ungebührlich verhalten, indem er sie duzte und dies auch nach Aufforderung nicht unterlassen wollte. Als weitere Provokation begann er dann die Beamten mit seinem Smartphone zu filmen. Als er dies trotz Aufforderung auch nicht unterlassen wollte, sollte das Smartphone als Beweismittel beschlagnahmt werden. Der Tatverdächtige gab das Smartphone nicht freiwillig heraus und schlug sogar nach einem der Beamten. Als die Polizisten ihm Handschließen anlegen wollten, leistete er weiter Widerstand und beleidigte sie dabei. Einer der Beamten wurde hierbei leicht verletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige auf freien Fuß entlassen. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell