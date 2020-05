Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Wohnhaus

Zweibrücken (ots)

Zwischen dem Nachmittag des 30. April und dem 5. Mai, 15:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Einbrecher in ein Anwesen in der Oselbachstraße (einstelliger Hausnummernbereich) ein, indem sie durch ein aufgehebeltes Fenster in das Haus einstiegen. Was genau entwendet wurde, konnte im Rahmen der Tatortaufnahme noch nicht in Erfahrung gebracht werden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen, die im genannten Tatzeitraum in der Oselbachstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. /pizw

