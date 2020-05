Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Parfümdieb flüchtet filmreif

Pirmasens (ots)

Gestern, um 09:18 Uhr, entwendete ein unbekannter Ladendieb in einer großen Drogerie in der Hauptstraße ungefähr 4 Parfüms im Gesamtwert von circa 400 Euro. Als der Mann den Markt verlassen wollte, wurde Alarm ausgelöst. Ein dort arbeitender Dekorateur nahm die Verfolgung auf. Der Täter flüchtete in das Parkhaus "Schäferstraße", wo er ein Parfüm verlor. Dann kletterte der Mann auf ein Garagendach im Hof der Firma Wölfling und flüchtete weiter in den Bereich Pfarrgasse/Kreuzgasse, wo ihn der Verfolger aus den Augen verlor. Es handelt sich um einen 25-30jährigen Mann, kurze, dunkelblonde Haare, kräftig/korpulent, schwarze Turnschuhe mit weißen Sohlen, dunkelblaue Jeans, schwarz-graue Stickfleece-Weste mit großem weißem Schriftzug auf der Brust und einem großen weißen Flügel-Emblem auf dem linken Ärmel. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Ladendiebstahl oder der Flucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

