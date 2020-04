Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Einbrecher stehlen geringen Bargeldbetrag aus Getränkemarkt

Homberg (ots)

Borken Einbruch in Getränkemarkt Tatzeit: 02.04.2020, 19:51 Uhr bis 03.04.2020, 07:00 Uhr Einen geringen Bargeldbetrag erbeuteten unbekannte Täter in der vergangenen Nacht bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Gombether Straße. Die Täter begaben sich auf das Firmengelände und brachen dort die Eingangstür zum Bürotrakt des Marktes auf. Nachdem sie die Räumlichkeiten betreten hatten, durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen. Vorgefundenes Bargeld - ein geringer Betrag - wurde von den Tätern entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

