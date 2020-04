Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Tatzeit: 31.03.2020 bis 01.04.2020

Im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch haben unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus im Keilsteg einzubrechen und richteten einen Sachschaden in Höhe von 500,- Euro an.

Die Täter versuchten zunächst den Rolladen eines Fensters hochzuschieben. Nachdem dies nicht gelang, drückten sie ein anderes Fenster auf und versuchten anschließend die Haustür aufzuhebeln. Nachdem dies auch nicht gelang, schlugen sie eine kleine Fensterscheibe der Haustür ein, um so die Tür von innen zu öffnen. Da die Haustür aber mehrfach verriegelt war, ließen die Täter von ihrem weiteren Vorhaben ab.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell