Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg - Durstiger Täter bricht in Gartenhütte ein

Homberg (ots)

Tatzeit: 28.02.2020, 19:00 Uhr bis 01.04.2020, 16:30 Uhr

In der Zeit von Freitag bis Mittwoch ist ein unbekannter Täter in eine Gartenhütte in einem Kleingartengelände in der Unteren Birkenallee eingebrochen und hat eine Wildkamera gestohlen und eine Kiste Bier ausgetrunken.

Der Täter schlug ein faustgroßes Loch in eine Fensterscheibe der Gartenhütte. Anschließend griff er durch das entstandene Loch, öffnete mit dem Fenstergriff das Fenster und stieg in die Gartenhütte ein. In der Gartenhütte hielt sich der Täter vermutlich mehrere Tage und Nächte auf. In dieser Zeit trank er eine dort aufgefundene Kiste Bier leer. Die leergetrunkene Kiste Bier wurde mit einer weiteren Leergutkiste vom Täter entwendet. Ebenfalls entwendete der Täter eine im Außenbereich aufgestellte Wildkamera. Mit einem in der Gartenhütte aufgefundenen Bolzenschneider durchtrennte der Täter das Vorhängeschloss einer angrenzenden Lagerhütte und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Hier wurde aber nichts entwendet. Das Diebesgut hatte einen Wert von insgesamt ca. 200,- Euro. Der Täter richtete einen Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

