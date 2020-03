Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahrradfahrer berührt Joggerin unsittlich

Recklinghausen (ots)

Dienstag, gegen 14.15 Uhr, joggte eine 29-jährige Recklinghäuserin auf der Hertener Straße und bog vor einer Kurve nach rechts in einen Schotterweg in Richtung Akkoallee ab. Ungefähr mittig zwischen Hertener Straße und Akkoallee bemerkte sie einen Fahrradfahrer, der von hinten auf sie zufuhr. Als der Fahrradfahrer in ihrer Höhe war, fasste er ihr von hinten zwischen die Beine und fuhr dann weiter. Der Mann hatte dunkle Haare und war komplett dunkel gekleidet. An seinem Fahrrad befand sich ein auffällig breiter Lenker. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

