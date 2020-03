Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Haltern am See

Heute, gegen 0.15 Uhr, drangen unbekannte Täter auf das Gelände der Stadtwerke an der Recklinghäuser Straße ein und versuchten hier eine Werk- und Lagerhalle aufzubrechen. Als Alarm auslöste flüchteten die Täter, ohne in die Halle gelangt zu sein.

Recklinghausen

Montagmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in ein Vereinsheim am Bruchweg eingedrungen waren. Was die Täter stahlen steht zur Zeit abschließend noch nicht fest.

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag haben unbekannte Täter die Eingangstür zu einem Bekleidungsgeschäft an der Bochumer Straße aufgehebelt. Entwendet wurden Kleidungsstücke und ein Laptop. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Gladbeck

In der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in die Räume einer Physiotherapiepraxis am Scheideweg ein. Die Täter suchten in den Räumen nach Wertgegenständen und stahlen einen Bürosafe und ein Iphone.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell