Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtiger nach Diebstahl aus Auto festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 10:00 Uhr, haben Zeugen einen zunächst unbekannten Mann beim Diebstahl einer Spielekonsole aus einem geparkten Auto an der Paulusstraße beobachtet. Der Täter hatte die Seitenscheibe eines grauen Chrysler eingeschlagen und war anschließend zu Fuß geflüchtet. Ein 38-jähriger Tatverdächtiger konnte im Nahbereich durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. An dem Auto entstand 800 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell