Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Überfall auf Tabakwarenbelieferer

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 5.50 Uhr, wollte ein 54-jähriger Bottroper auf der Straße Am Trappenhof in seinen Firmentransporter einstiegen. Er wollte sich auf den Weg machen, um gewerbliche Zigarettenautomaten zu befüllen und zu entleeren. Als er seinen Firmenwagen besteigen wollte, kam ein maskierter Mann angerannt, bedrohte ihn mit einem schwarzen Gegenstand und drängte ihn auf den Beifahrersitz. Der Täter zog dem 54-Jährigen eine mitgebrachte schwarze Tasche über den Kopf und fuhr los. Nach einer kurzen Fahrstrecke hielt er das Fahrzeug an und forderte den 54-Jährigen auf, Geldkassetten, die sich im Fahrzeug befanden, zu öffnen. Mit erbeutetem Bargeld flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter war etwa 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet und maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

