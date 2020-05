Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Einbrüche

Pirmasens (ots)

Zwischen Dienstag, 28.04.2020, 16:00 Uhr, und Dienstag, 05.05.2020, 14:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Kläranlage auf der Husterhöhe, Mississippi Avenue, ein. Um in den Vorraum zu gelangen, wurde ein Seitenfenster des Schalthauses zerstört. Ein Versuch, das Schloss der Eingangstür aufzubohren, war gescheitert. Entwendet wurden zwei Edelstahlabdeckungen für den Zugang zur benachbarten Sickergrube. Der Gesamtschaden wird auf 400 Euro geschätzt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind unbekannte Täter in eine leer stehende Wohnung im Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Gärtnerstraße eingebrochen. Da verschiedene Anwohner gegen Mitternacht entsprechende Geräusche wahrgenommen hatten, könnte es sich um die genaue Tatzeit handeln. Entwendet wurde eine Bohrmaschine der Marke "Makita". Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werde gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

