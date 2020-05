Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Nachtragsmeldung zu "Spanferkelkopf an die Tür des Islamischen Kulturvereins gehängt" - Beide Tatverdächtige ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Nachdem zwei Tatverdächtige am Samstag in Vaihingen an der Enz einen Spanferkelkopf an die Tür des Islamischen Kulturvereins in der Hauffstraße gehängt haben, konnte die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg einen schnellen Ermittlungserfolg verzeichnen (wir berichteten am 17.05.2020 gegen 16:25 Uhr).

Ein 36-Jähriger und ein 26-Jähriger sind dringend tatverdächtig. Beide Tatverdächtige wurden aufgrund der Videoaufnahmen eindeutig identifiziert. Gemäß den bisherigen Ermittlungen fuhr der 36-Jährige das Fahrzeug, während der 26-Jährige den Tierkopf an der Tür anbrachte. Auch die weiteren Ermittlungen bestätigten, dass der Malerbetrieb, von dem das Firmenfahrzeug stammte, nichts mit der Tat zu tun hatte. Die Ermittlungen zur Motivation und den Hintergründen der Tat dauern noch an.

