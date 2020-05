Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 62-Jährige fährt gegen Garagentor; Ehningen: Einbruch bei Sportverein; K1048

Weil im Schönbuch: Alkoholisierter Fahrzeuglenker kommt mehrmals in den Gegenverkehr

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: 62-Jährige fährt gegen Garagentor

Vermutlich aufgrund eines Bedienfehlers fuhr eine 62-Jährige am Sonntag gegen 14:05 Uhr mit ihrem BMW gegen das Garagentor einer 79-Jährigen in Böblingen. Die geschätzten Sachschäden beliefen sich beim BMW auf circa 15.000 Euro und am Garagentor auf circa 5.000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Ehningen: Einbruch bei Sportverein

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 8:25 Uhr, Zugang zu den Räumlichkeiten eines Sportvereins in der Hildrizhauser Straße in Ehningen. Die Räumlichkeiten wurden anschließend durchsucht und der oder die Täter nahmen Getränke mit. Der Polizeiposten Ehningen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 07034 270450 zu melden.

K1048 / Weil im Schönbuch: Alkoholisierter Fahrzeuglenker kommt mehrmals in den Gegenverkehr

Am Freitag teilte eine Anruferin gegen 9:40 Uhr der Polizei mit, dass sie auf der Kreisstraße 1048 in Richtung Weil im Schönbuch - Breitenstein hinter einem Mazda fahre, dessen Fahrzeuglenker vermutlich alkoholisiert sei. Den Angaben der Zeugin nach soll der Mann mehrere Male auf die Gegenfahrbahn gefahren sein, so dass die entgegenkommenden Fahrzeuge abbremsen mussten. Die Frau und eine weitere Verkehrsteilnehmerin seien dem Mann hinterhergefahren und hätten den Gegenverkehr laut hupend auf die Gefahr aufmerksam gemacht. Die verständigten Polizeibeamten des Polizeireviers Böblingen konnten den 50-jährigen Tatverdächtigen in einer Tiefgarage seiner Wohnanschrift noch am Fahrzeug antreffen. Da es Hinweise gab, dass der Mann stark alkoholisiert war, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel beschlagnahmten die Beamten. Noch vor Ort stellten die Polizisten einen Sachschaden an einer Säule sowie an einem in der Nähe geparkten Fahrzeug fest, die mutmaßlich von dem 50-Jährigen verursacht worden waren. Das Polizeirevier Böblingen bittet nun Fahrzeuglenker, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet worden sind, sowie die zweite Verkehrsteilnehmerin, die den Gegenverkehr warnte, sich zu melden. Diese können sich unter Tel. 07031 13 2500 an das Polizeirevier wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell