POL-LB: Renningen: Spargelstände aufgebrochen, Motorradfahrer gestürzt; Leonberg: 43-jähriger Radfahrer schwer verletzt; Weil der Stadt: Exhibitionist bekommt Pfefferspray ab

Renningen: Spargelstände aufgebrochen

Zwischen Samstag 15.00 Uhr und Sonntag 14.00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter die beiden Spargelstände auf, die sich am Ende der Leonberger Straße in Renningen befinden. Der Unbekannte machten sich an den Türen der Stände zu schaffen und öffnete diese gewaltsam. Der Täter stahl enthaltene Waren im Gesamtwert von knapp über 300 Euro. Es handelt sich hierbei um Spargelschäler, Saucen, mehrere Flaschen Alkohol, Eier, Erdbeeraufstrich, Quitten, Tomaten und Kartoffeln. Auch eine Geldkassette wurde aufgebrochen. In dieser befand sich jedoch kein Bargeld. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Renningen, Tel. 07159/80450, in Verbindung zu setzen.

Renningen-Malmsheim: Motorradfahrer gestürzt

Ein 26 Jahre alter Motorradfahrer wurde am Sonntag gegen 17.10 Uhr bei einem Unfall auf der Kreisstraße 1013 zwischen Weil der Stadt und Malmsheim leicht verletzt. Der 26-Jährige der gemeinsam mit einem weiteren Motorradfahrer unterwegs war, verlor auf seiner Fahrt in Richtung Malmsheim im Bereich der Bahnunterführung die Kontrolle über seine Honda und stürzte. Das Motorrad rutschte über die Fahrbahn und kollidierte mit dem Peugeot einer entgegenkommenden 28 Jahre alten Frau. Der Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 7.200 Euro.

Leonberg-Silberberg: 43 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall im Bereich des Hummelberwegs im Stadtteil Silberberg wurde am Sonntag gegen 08.15 Uhr ein 43-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt. Der Mann kam beim Befahren eines leicht abschüssigen, asphaltierten Feldwegs in Richtung Silberberg in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Das Vorderrad des Fahrrads tauchte in einen Entwässerungsgraben ein und der 43-Jährige überschlug sich in der Folge. Der Mann trug einen Fahrradhelm. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sachschaden entstand nicht.

Weil der Stadt: Exhibitionist bekommt Pfefferspray ab

Auf eine wehrhafte 57-Jährige traf ein noch unbekannter Exhibitionist am Sonntag gegen 08.15 Uhr in der Hermann-Schnaufer-Straße in Weil der Stadt. Die Frau, die zu Fuß unterwegs war, bemerkte den Mann zunächst als sie an der Bundesstraße 295 entlangging. Dort kam ihr der Täter zunächst entgegen. Schließlich bog sie in den Sägweg und von dort aus in den Brühlweg ab, der zur Hermann-Schnaufer-Straße führt. Auf Höhe des Spielplatzes überholte sie der Täter nun. Schließlich ging die 57-Jährige über den Parkplatz eines Einkaufsmarkts und entdeckte den Mann erneut hinter den dort aufgestellten Glascontainern. Als sie sich ihm näherte, entdeckte sie, dass er seine Hose und auch die Unterhose herunter gelassen hatte und mutmaßlich onanierte. Er drehte sich hierbei zu seinem Opfer hin und beleidigte die Frau, als sie an ihm vorbeigehen wollte. Hierauf sprühte sie dem Täter Pfeffespray ins Gesicht. Während die Frau weiter in Richtung der Straße " An der Wolldecke" ging, flüchtet der Täter in Richtung der Straße "In den Kräutergärten". Die 57-Jährige alarmierte anschließend die Polizei. Durchgeführte Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Ergebnis. Der Mann wurde als etwa 40 Jahre alt beschrieben. Er ist etwa 170 cm groß, schlank und leicht muskulös. Der Mann trug eine schwarze Schildmütze, ein dunkles langärmeliges Oberteil sowie eine dunkle Jogginghose mit geöffneten Schlitzen im Wadenbereich. Er hatte schwarze Trekkingschuhe an. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031/13-00, sucht Zeugen, die weitere Hinweise geben können.

