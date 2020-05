Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 24.05.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallfluchten ++ Einbruch ++ Trunkenheitsfahrt mit Aufsitzmäher ++

Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Leer - Am Samstag wurde um kurz nach 08:00 Uhr ein Pkw VW Golf in der Farbe schwarz mit Emder Kennzeichen auf dem Parkplatz am Ostersteg gegenüber eines Küchenstudios abgestellt. Als der Fahrer 20 Minuten später wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug den hinteren linken Bereich seines Pkw beschädigt hat. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Ebenfalls in Leer ist es zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr auf dem Parkplatz des Multimarktes im Osseweg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der graue Mietwagen aus Hamburg der Marke Skoda wurde vorne rechts beschädigt und der Verursacher hat sich entfernt.

Einbruch

Emden - In der Zeit von Freitag, 12:00 Uhr bis Samstag, 05:00 Uhr, haben unbekannte Täter sich durch Aufbrechen einer Nebeneingangstür Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Gartenbauprojektes in der Theodor-Storm-Str. verschafft. Sie durchwühlten alles und entkamen mit diversen Wertgegenständen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei.

Trunkenheitsfahrt

Emden - Um 16:35 Uhr fiel den Beamten am Samstag eine männliche Person in der Osterstr. auf, die sich mit einem Aufsitzmäher im öffentlichen Straßenverkehr bewegte. Eine Überprüfung des 60-jährigen aus Emden ergab, dass er zuvor etwas getrunken hat. Ein Test am Alkomaten vor Ort ergab einen Wert von 2,87 Promille. Eine Blutentnahme wurde auf der Dienststelle durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

