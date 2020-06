Polizei Wuppertal

POL-W: W Auseinandersetzung in Oberbarmen endet mit Messerattacke

Wuppertal (ots)

Gestern (01.06.2020), gegen 22:00 Uhr, kam es auf dem Berliner Platz in Wuppertal-Oberbarmen zu einem Streit, bei dem ein Mann Schnitt- und Stichverletzungen erlitt. Der 22-Jährige versuchte zunächst einen Streit zwischen mehreren Personen zu schlichten. Ein bislang Unbekannter schlug ihn in der Folge und traktierte ihn dann mit einem Messer. Dadurch erlitt der junge Mann Verletzungen am Kopf und am Rücken. Er musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Beschreibung des Messerstechers liegt nicht vor. Bei der Personengruppe, die zuvor in Streit geraten war handelt es sich um männliche Jugendliche im Alter von circa 16-18 Jahren, die circa 170 cm bis 180 cm groß sind und kurze schwarze Haare trugen. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

