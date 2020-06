Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit geparktem PKW in Solingen

Wuppertal (ots)

Am 31.05.2020, gegen 22:30 Uhr, kam es auf der Scheffelstraße in Solingen zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit hohem Sachschaden. Die 49-jährige Fahrerin eines Opels befuhr die Scheffelstraße, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit ihrem Fahrzeug gegen ein geparktes Auto fuhr, der wiederum durch den Aufprall gegen einen weiteren davor geparkten PKW stieß. Der Opel der Frau drehte sich durch den Zusammenstoß auf die linke Fahrzeugseite. Die Fahrerin wurde vorsorglich zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihr wurde wegen des Verdachtes des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 30.000 Euro. (sw)

