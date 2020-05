Polizei Wuppertal

POL-W: W - Brand in Wuppertal-Beyenburg Samstag, 30.05.2020, 23.16 Uhr

Wuppertal (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einem Zimmer im 1. OG des Hauses zu einem Brandgeschehen. Infolge des Feuers brannte das Inventar des Raumes komplett aus. Im Rest der Wohnung und in Teilen der daüber befindlichen Dachgeschosswohung kam es zu einer so starken Rauchentwicklunbg, dass beide Etagen zunächst nicht mehr bewohnbar sind. Menschen wurden durch das Brandgeschehen nicht verletzt. Es entstand Gebäudeschaden in bislang unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Telefon: 0202/284-8484

E-Mail: Christian02.mueller@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell