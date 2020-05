Polizei Wuppertal

POL-W: SG Autofahrer kollidierte mit geparktem Laster - Zwei Verletzte

Wuppertal (ots)

Bei einem Unfall am gestrigen 27.05.2020, gegen 15 Uhr, kamen auf dem Balkhauser Weg in Solingen zwei Personen zu Schaden. Ein 21-jähriger Solinger fuhr mit seinem Citroen auf dem Balkhauser Weg in Richtung Glüder. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er mit einem am Fahrbahnrand stehenden Lastwagen zusammen. Ein 54-jähriger Mann aus Solingen, der zu dieser Zeit Ladetätigkeiten am Laster durchführte, wurde durch herunterfallende Holzbretter verletzt. Beide Unfallbeteiligten mussten anschließend in einem Krankenhaus stationär behandelt werden. Die Straße Balkhauser Weg musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Den Gesamtschaden schätzen die aufnehmenden Beamten auf etwa 25.000 Euro. (weit)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell