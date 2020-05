Polizei Wuppertal

POL-W: SG Auto überschlägt sich in Solingen

Wuppertal (ots)

Gestern (27.05.2020), gegen 14:30 Uhr, kam es auf der Straße Friedrichstal in Solingen zu einem Unfall, bei dem sich ein Auto überschlug. Der 85-jährige Fahrer eines Mercedes geriet in talwärtiger Richtung zunächst gegen eine Begrenzungsmauer. In der Folge überquerte er die Fahrbahn und fuhr auf der gegenüber liegenden Seite eine Böschung hinauf. Dadurch drehte sich das Fahrzeug auf das Dach. Der Unfallfahrer verletzte sich dabei schwer. Seine Beifahrer (w 61, m 51) zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. (sw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Regierungsbeschäftigter

Telefon: 0202/284-2020

E-Mail: tristan.kraemer@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell