Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Bötzingen - Betrunkener fährt geradewegs über Kreisverkehr

Freiburg (ots)

Ein 58jähriger Mann befuhr am Freitagabend, 15.11.2019, gegen 20:00 Uhr die L114 von Bötzingen kommend, in Richtung Eichstetten/Nimburg. An der Querung K 4977 fuhr er geradewegs über den dortigen Kreisverkehr und beschädigte diesen und die dort angebrachten Verkehrszeichen erheblich. Zwar versuchte der Mann seine Fahrt fortzusetzen, musste diese jedoch abbrechen da die Beschädigungen an seinem Kleintransporter dies unmöglich machten. Trotz fußläufiger Flucht konnte der Mann durch mehrere Polizeistreifen letztendlich gestellt werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 58jährige keinen Führerschein besitzt, zudem wies er einen Atemalkoholwert von 2,04 Promille auf.

