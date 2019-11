Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Gottenheim - Verkehrsgefährdung durch BMW - Fahrer

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 15.11.2019, gegen 8:45 Uhr kam es in Gottenheim zu einer Verkehrsgefährdung seitens eines PKW Fahrers. Dieser bog von der Umkircherstraße in die Buchheimerstraße ein, als gerade ein 42jähriger Mann, mit seinen 5 und 3jährigen Kindern am dortigen Fußgängerüberweg, die Straße mit deren Fahrrädern, queren wollten. Um an den, sich bereits in der Straßenmitte befindlichen Personen, noch vorbeizukommen, ohne seine Fahrt unterbrechen zu müssen, wechselte der PKW auf die Gegenfahrbahn. Hierbei streifte der PKW den Vorderreifen des Fahrrades des 42jährigen Vaters und beschädigte diesen. Beim PKW soll es sich um einen dunklen BMW, vermutlich der Baureihe 3 handeln. Dieser dürfte Spuren des Vorfalls auf der rechten Fahrzeugseite ausweisen. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Breisach zu melden, Telefon: 07667/911 70.

