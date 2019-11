Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vier Einbrüche in Lörrach - Zeugensuche und Hinweis der Polizei auf polizeiliche Beratungsstelle

Freiburg (ots)

Am Freitag, 15.11.19, zwischen 18 und 23 Uhr, wurde in Lörrach in vier Wohnungen eingebrochen. Die Einbrüche wurden im Bereich der Haagener Straße, Sausenburgweg, Kolpingstraße und Max-Läuger-Straße verübt. In zwei Fällen wurde die Terrassentüre aufgehebelt, in den beiden anderen Fällen Fenster aufgebrochen. Neben Bargeld wurden Uhren und Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich zu melden. In diesem Zusammenhang wird auf die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle hingewiesen. Bei einem Termin vor Ort werden von den speziell geschulten Polizeibeamten individuelle Lösungen angeboten, wie eine Einbruchssicherung optimal gestaltet werden kann. Neben vielen wertvollen Tipps erhalten die Beratungssuchenden eine schriftliche Schwachstellenanalyse sowie weiteres Informationsmaterial. Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden. Weitere Tipps auch unter www.k-einbruch.de.

