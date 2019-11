Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Auffahrunfall auf der Autobahn - Autofahrerin unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Am Freitag, 15.11.19, gegen 20.30 Uhr, befuhr eine 41-jährige VW-Fahrerin die Autobahn A5 von Basel in Richtung Karlsruhe. Zwischen der Anschlussstelle Weil am Rhein und Efringen-Kirchen fuhr sie auf einen vor ihr fahrenden Mercedes auf, der sich auf der rechten Fahrspur befand. Der VW stieß im Anschluss gegen die Mittelleitplanke, drehte sich und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Ein Alkoholtest ergab bei der VW-Fahrerin einen Wert von etwa 1,8 Promille. Sie musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Sie wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

