Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mülleimer und gelbe Säcke brennen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Sonntag, 17.11.19, gegen 22.40 Uhr, beim katholischen Gemeindehaus in der Hans-Carossa-Straße in Weil. Aus bislang ungeklärter Ursache brannten auf dem Vorplatz ein Mülleimer, sowie ein danebenstehender Rollwagen, der mit gelben Säcken beladen war. Der Sachschaden dürfte bei etwa 500 Euro liegen. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren.

