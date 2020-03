Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in ein Einfamilienhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag, 17. März 2020, in ein Einfamilienhaus in Delmenhorst eingebrochen.

Zwischen 10:55 und 12:00 Uhr beschädigten sie dabei ein Fenster und verschafften sich so Zutritt zum Wohnhaus in der Straße "Tiefer Weg". Hier suchten sie gezielt nach Diebesgut und nahmen dabei Schmuck an sich. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte noch nicht eingegrenzt werden.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (332085).

