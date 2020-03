Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugen gesucht: Beinahe-Unfall mit einem Kind

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bohlweg 10.03.2020, 18.20 Uhr

Als das Kind bei Grün auf die Fahrbahn trat, wurde es um Haaresbreite von einem Pkw erfasst.

Am Bohlweg stand am Dienstagabend ein etwa 11-jähriger Junge in Höhe Galeria an einer Fußgängerampel. Als seine Ampel auf Grün schaltete, trat er auf die Fahrbahn und wollte die Straße überqueren.

In diesem Moment kam ein Auto zügig herangefahren und kreuzte den Weg des Kindes. Nur durch Zufall und mit viel Glück kam es nicht zum Unfall zwischen dem Kind und dem Pkw.

Die Polizei ermittelt nun in einem Strafverfahren und sucht weitere Zeugen des Vorfalls. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich im Polizeikommissariat Mitte unter 0531/476-3115 zu melden.

