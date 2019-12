Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Regennasse Fahrbahn

Möhnesee (ots)

Am Montag, um 12:20 Uhr, kam es auf der Schützenstraße zu einem Unfall. Ein 26-jähriger Mann aus Soest war aus Körbecke kommend in Richtung Haarweg unterwegs. In einer leichten Linkskurve rutschte er mit seiner Maschine aus und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. An dem Motorrad entstand leichter Sachschaden. (lü)

