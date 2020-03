Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizei Delmenhorst: Raub auf Kiosk in Delmenhorst +++ Festnahme von vier Tatverdächtigen

Delmenhorst (ots)

Mehrere Personen haben am Montag, 16. März 2020, gegen 20:00 Uhr, einen Kiosk in der Berliner Straße in Delmenhorst überfallen.

Sie verschafften sich dabei Zutritt zum Verkaufsraum und wirkten hier sofort auf den 57-jährigen Betreiber ein. Bei der Durchsuchung des Kiosks wurden sie vermutlich gestört und flüchteten. Der 57-jährige konnte daraufhin den Notruf wählen. Gegenüber den eingesetzten Beamten konnte er genaue Personenbeschreibungen der Tatverdächtigen abgeben. Er musste im Anschluss medizinisch versorgt werden.

Im Rahmen der Fahndung wurden vier Personen angetroffen, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Sie führten Gegenstände mit sich, die bei der Ausübung des Raubs zum Einsatz gekommen bzw. durch die Tat erlangt sein könnten. Alle vier Personen wurden vorläufig festgenommen. Bei ihnen handelt es sich um einen 18-, zwei 17- und einen 15-Jährigen aus Delmenhorst.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg wird Haftbefehle beantragen, über die das zuständige Amtsgericht Delmenhorst zu entscheiden hat.

Ob die Männer auch für die Begehung weiterer Raubtaten in Delmenhorst verantwortlich sein könnten, ist Teil intensiver Ermittlungen.

