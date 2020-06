Polizei Wuppertal

POL-W: W - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin in Wuppertal-Cronenberg Montag, 01.06.2020, 15.45 Uhr

Wuppertal (ots)

Schwer verletzt wurde am Montagnachmittag eine 64jährige Fußgängerin, die die Schorfer Str. in Wuppertal-Cronenberg in Richtung Solinger Str. überqueren wollte. Hierbei wurde sie von einem 26jährigen Mann übersehen, der mit seinem Krad in westliche Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Fußgängerin und Krad, wobei die Fußgängerin zu Fall kam und sich am Kopf verletzte. Sie wurde schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt, wo sie stationär verblieb. Die Schorfer Str. war während der Unfallaufnahme kurzfristig in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

