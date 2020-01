Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (37/2020) Mit über 2 Promille im Brummi unterwegs

Göttingen (ots)

Autobahn 7, Fahrtrichtung Kassel Sonntag, 26. Januar 2020, gegen 16.20 Uhr

ROSDORF (mb) - Am Sonntagnachmittag (26.01.2020) beendete die Autobahnpolizei Göttingen eine vermutliche Trunkenheitsfahrt eines 42 Jahre alten Brummi-Fahrers.

Nachdem mehrere Verkehrsteilnehmer per Notruf einen Sattelzug mit auffälliger Fahrweise auf der A 7 in Fahrtrichtung Kassel gemeldet hatten, konnte das besagte Fahrzeug von einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Göttingen schließlich gegen 16.20 Uhr an der Rastanlage Göttingen-West angehalten und kontrolliert werden.

Bei der Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,07 Promille.

Daraufhin wurde dem Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen durfte der 42-Jährige wieder gehen - mit dem Hinweis, das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen zu unterlassen.

